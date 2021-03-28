В результате ДТП в Приморье погибли два человека

В городе Партизанске Приморского края автомобиль врезался в дерево, в результате погибли два человека, ещё шесть пострадали.

«Предварительно установлено, что на улице Ленинской водитель автомашины Honda CRV не справился с рулевым управлением. Машина съехала с проезжей части на обочину и врезалась в дерево», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по региону.

Отмечается, что один из погибших — водитель транспортного средства.

Пятеро из шести пострадавших госпитализированы, им оказывается помощь.

Ранее четыре человека погибли в результате падения автомобиля в обрыв высотой около 60 м в горах Дагестана.