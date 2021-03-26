Четыре человека погибли при падении машины с обрыва в Дагестане
- РИА Новости
«На пятом километре автодороги Цугни — Кассагумахи — Карбачимахи в Акушинском районе 63-летний житель Дербента, по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и упало в обрыв высотой 60 м», — цитирует ТАСС пресс-службу МВД по региону.
Отмечается, что водитель и трое его пассажиров погибли на месте.
Также сообщается, что по данному факту собран материал для принятия процессуального решения.
28 февраля в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели двух сотрудников правоохранительных органов.