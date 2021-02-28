В Дагестане возбудили дело после гибели полицейских в результате ДТП

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В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели двух сотрудников правоохранительных органов.
В Дагестане возбудили дело после гибели полицейских в результате ДТП
  • © РИА Новости

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошёл утром 28 февраля на
33-м км автодороги Махачкала — Верхний Гуниб в Буйнакском районе.

«Подозреваемый, управляя автомобилем марки ГАЗ-3309 (водовоз), нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со служебным автомобилем марки УАЗ ОМВД России по Буйнакскому району, в котором находились трое сотрудников указанного отдела», — говорится в пресс-релизе.

Двое сотрудников полиции скончались на месте происшествия, третий полицейский и водитель грузовика с различными травмами госпитализированы.

Дело передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

В феврале 2020 года в Тюменской области вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб бывший начальник ГИБДД Тобольска Виктор Китов.

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