Вынесен приговор по делу о ДТП, в котором погиб экс-начальник ГИБДД Тобольска

В Тюменской области вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб бывший начальник ГИБДД Тобольска Виктор Китов.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Авария произошла вечером 9 ноября 2019 года на 135-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Водитель автомобиля Lada Largus выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, ударил машину Daewoo Nexia, за рулём которой находился Китов.

В ходе предварительного расследования водитель Lada принёс свои извинения родственнице погибшего и частично возместит причинённый моральный вред в размере 140 тыс. рублей.

Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Мужчина также лишён права управлять транспортными средствами на два года.

Ранее URA.RU сообщало, что в УМВД по ХМАО заявили о проверке после аварии на трассе между Сургутом и Нижневартовском, в которой погибли двое полицейских.