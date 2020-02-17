Вынесен приговор по делу о ДТП, в котором погиб экс-начальник ГИБДД Тобольска

Короткая ссылка
В Тюменской области вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб бывший начальник ГИБДД Тобольска Виктор Китов.
Вынесен приговор по делу о ДТП, в котором погиб экс-начальник ГИБДД Тобольска
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Авария произошла вечером 9 ноября 2019 года на 135-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Водитель автомобиля Lada Largus выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, ударил машину Daewoo Nexia, за рулём которой находился Китов.

В ходе предварительного расследования водитель Lada принёс свои извинения родственнице погибшего и частично возместит причинённый моральный вред в размере 140 тыс. рублей.

Суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Мужчина также лишён права управлять транспортными средствами на два года.

Ранее URA.RU сообщало, что в УМВД по ХМАО заявили о проверке после аварии на трассе между Сургутом и Нижневартовском, в которой погибли двое полицейских.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить