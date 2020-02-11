В Югре рассказали о проверке после смерти двух полицейских в ДТП

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В УМВД по ХМАО заявили о проверке после аварии на трассе между Сургутом и Нижневартовском, в которой погибли двое полицейских.
В Югре рассказали о проверке после смерти двух полицейских в ДТП
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, ДТП произошло на 79-м км федеральной автомагистрали.

Автомобиль УАЗ, на котором сотрудники полиции направлялись в Нефтеюганск, столкнулся с грузовиком MAN, а затем с автомобилем ГАЗ.

В результате аварии двое полицейских скончались на месте, ещё четыре человека получили травмы разной степени тяжести.

«В настоящее время по данному факту начальником УМВД России по ХМАО-Югре назначено проведение служебной проверки», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в настоящее время трасса перекрыта.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News прокомментировал заявление специального посланника Генсека ООН по безопасности дорожного движения Жана Тодта о причинах высокой смертности на дорогах в России.

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