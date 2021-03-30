Крейсер «Варяг» провёл стрельбы в заливе Петра Великого в Приморье

Флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг» в заливе Петра Великого в Приморье отработал ведение боевых действий одиночным кораблем.

«Сложная мишенная позиция имитировала долговременные огневые точки, боевую технику и объекты инженерной защиты побережья условного противника», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ТОФ.

В соответствии с планом боевой подготовки крейсер провёл учение с выполнением артиллерийской стрельбы на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности.

Огонь велся из 130-мм артиллерийской установки АК-130.

Ранее сообщалось, что третью неатомную подводную лодку типа «Варшавянка» проекта 636.3 «Магадан» спустили на воду в Санкт-Петербурге.