Крейсер «Варяг» провёл стрельбы в заливе Петра Великого в Приморье

Короткая ссылка
Флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг» в заливе Петра Великого в Приморье отработал ведение боевых действий одиночным кораблем.
Крейсер «Варяг» провёл стрельбы в заливе Петра Великого в Приморье
  • globallookpress.com

«Сложная мишенная позиция имитировала долговременные огневые точки, боевую технику и объекты инженерной защиты побережья условного противника», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ТОФ.

В соответствии с планом боевой подготовки крейсер провёл учение с выполнением артиллерийской стрельбы на подавление невидимой береговой цели, скрытой рельефом местности.

Огонь велся из 130-мм артиллерийской установки АК-130.

Ранее сообщалось, что третью неатомную подводную лодку типа «Варшавянка» проекта 636.3 «Магадан» спустили на воду в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить