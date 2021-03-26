В Петербурге на воду спустили третью подлодку типа «Варшавянка»

Третью неатомную подводную лодку типа «Варшавянка» проекта 636.3 «Магадан» спустили на воду в Санкт-Петербурге.

«Сегодня у нас очередное торжественное событие — мы спускаем подводную лодку «Магадан», третью в Тихоокеанской серии. Несмотря на сложный год, пандемию, заказ выполнен с соблюдением сроков», — приводит ТАСС слова генерального директора «Адмиралтейских верфей» Александра Бузакова.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов заявил, что в 2021 году для подводных сил Тихоокеанского флота на «Адмиралтейских верфях» будут заложены ещё две подлодки проекта 636.3 — «Можайск» и «Якутск».

В январе Nation News сообщал, что в Камчатском крае состоялись учения экипажей подлодок.