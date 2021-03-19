В ВМФ назвали дату спуска на воду третьей подлодки типа «Варшавянка»

Третья неатомная подводная лодка типа «Варшавянка» проекта 636.3 «Магадан» будет спущена на воду 25 марта в Санкт-Петербурге. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов.

По его словам, в 2021 году для подводных сил Тихоокеанского флота на «Адмиралтейских верфях» будут заложены ещё две подлодки проекта 636.3 «Можайск» и «Якутск».

«В ближайшее время в состав ТОФ России поступит третья дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан». Она будет спущена на воду 25 марта в Санкт-Петербурге», — заявил Евменов в интервью газете «Красная Звезда».

Ранее Nation News сообщал, что в Камчатском крае состоялись учения экипажей подлодок.