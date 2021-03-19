В ВМФ назвали дату спуска на воду третьей подлодки типа «Варшавянка»
- РИА Новости
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По его словам, в 2021 году для подводных сил Тихоокеанского флота на «Адмиралтейских верфях» будут заложены ещё две подлодки проекта 636.3 «Можайск» и «Якутск».
«В ближайшее время в состав ТОФ России поступит третья дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан». Она будет спущена на воду 25 марта в Санкт-Петербурге», — заявил Евменов в интервью газете «Красная Звезда».
Ранее Nation News сообщал, что в Камчатском крае состоялись учения экипажей подлодок.