В ВМФ назвали дату спуска на воду третьей подлодки типа «Варшавянка»

Короткая ссылка
Третья неатомная подводная лодка типа «Варшавянка» проекта 636.3 «Магадан» будет спущена на воду 25 марта в Санкт-Петербурге. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов.
В ВМФ назвали дату спуска на воду третьей подлодки типа «Варшавянка»
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

По его словам, в 2021 году для подводных сил Тихоокеанского флота на «Адмиралтейских верфях» будут заложены ещё две подлодки проекта 636.3 «Можайск» и «Якутск».

«В ближайшее время в состав ТОФ России поступит третья дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан». Она будет спущена на воду 25 марта в Санкт-Петербурге», — заявил Евменов в интервью газете «Красная Звезда».

Ранее Nation News сообщал, что в Камчатском крае состоялись учения экипажей подлодок. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить