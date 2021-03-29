Конкурс технологичных проектов пройдёт в Москве

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Конкурс технологичных проектов Impact Challenge пройдёт в Москве.
Конкурс технологичных проектов пройдёт в Москве
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

В мероприятии примут участие компании, создающие технологичные продукты для решения социальных задач, занимающиеся медицинскими разработками, развитием онлайн-образования и технологиями умных городов.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, эксперты отберут 20 команд, которые смогут провести пилотное тестирование своих продуктов, найти деловых партнёров и привлечь инвестиции.

«Технологии могут и должны менять жизнь к лучшему. Задача конкурса — поддержать молодые и перспективные проекты, помочь им на самом сложном, начальном этапе», — сказала Сергунина.

Заявки на участие в Impact Challenge можно подать до 23 апреля, передаёт НСН.

Ранее сообщалось, что на портале Московского инновационного кластера i.moscow заработал раздел «Карта инновационных решений».

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