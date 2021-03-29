В ЦИК предупредили о возможных попытках вмешательства в выборы в России
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«Да, конечно, они обязательно будут, вся логика происходящего сейчас в отношениях между многими странами Запада, в первую очередь США, и Россией, диктует неизбежность этого вмешательства», — приводит РИА Новости её ответ на соответствующий вопрос.
Также Памфилова заявила, что Центризбирком готовится «отражать» вмешательство. Она отметила, что ЦИК будет «фактами бить, разоблачать лживые сообщения».
Ранее Памфилова рассказала о возможных сроках начала избирательной кампании.