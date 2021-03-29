Памфилова рассказала о возможных сроках начала избирательной кампании

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала о возможных сроках начала избирательной кампании в России.

«Такое решение мы будем принимать уже после того, как президент откроет кампанию специальным указом. Это, скорее всего, произойдёт в конце июня, с учётом не только пандемии, но и целого ряда других факторов», — цитирует её РИА Новости.

Также она рассказала, что Россия пока не готова к масштабному применению электронного голосования на выборах. При этом глава ЦИК отметила, что в Москве электронное голосование состоится.

Ранее Памфилова была переизбрана главой Центризбиркома России.