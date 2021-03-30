Заслуженный спасатель России прокомментировал ситуацию с паводками

Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин прокомментировал ситуацию с паводками.

«О том, что подтопляются определённые территории, где живут в частных домах, посёлках, деревнях, жители уже знают об этом, это не первый раз и исторически это происходит. Они обладают навыками, чтобы минимизировать последствия, которые приносят паводки», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, те, кто приезжает в такие регионы на летний отдых, должны позаботиться о том, чтобы максимально обезопасить себя на период паводкового сезона.

Как пояснил Щетинин, следует понимать, что за рельеф вокруг, какие рядом реки.

«Подготовиться нужно заранее: взять необходимый набор документов и положить в какую-то сумку. Если поступает команда эвакуироваться, то нужно предварительно выключить газ, электричество, закрыть дверь, если есть домашние животные, то постараться их куда-то эвакуировать и самому эвакуироваться на возвышенное место», — посоветовал он.

Эксперт добавил, что страдающие хроническими заболеваниями должны сделать набор лекарств, необходимых в первую очередь.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.