Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проведёт 45-ю сессию в Казани

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Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проведёт 45-ю сессию в Казани в 2022 году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря комиссии России по делам ЮНЕСКО Григория Орджоникидзе.
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проведёт 45-ю сессию в Казани
  • РИА Новости

«29 марта на 15-й чрезвычайной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО принято официальное решение о проведении очередной, 45-й сессии комитета в 2022 году в России в городе Казани», — сообщил Орджоникидзе.

В июне 2020 года сообщалось, что постпредства России при ООН и ЮНЕСКО совместно с Russia Beyond по случаю Дня России запустили в социальных сетях мультимедийный проект о российских объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.

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