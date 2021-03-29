Опрос: россияне рассказали о планах похудеть после зимы

По данным опроса, 64,74% приверженцев здорового образа жизни в России с наступлением весны начинают худеть. Из них 21,97% утверждают, что на данный момент это только планы.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сервис Level Kitchen.

Среди тех, кто уже начал худеть, 16,18% не ставят перед собой цели сбросить конкретное количество килограммов.

Один из 20 опрошенных будет рад избавиться даже от 1—2 кг.

По словам почти 20% респондентов, они хотят похудеть на 10 кг и более, ещё около 32% — на 5—10 кг за три месяца.

«Важно понимать, что программа питания, направленная на снижение веса, для каждого будет своя. Всё зависит от образа жизни, физических нагрузок, обмена веществ и состояния здоровья. Не нужно голодать — так вы потеряете мышцы, а не жир, а также заработаете проблемы с ЖКТ», — заявил основатель холдинга Performance Group Артур Зелёный.

Ранее врач-диетолог Елена Златинская в беседе с Nation News рассказала, как питаться весной.