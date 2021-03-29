Путин обсудит с Совбезом меры по борьбе с нарушениями в сфере природопользования

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Российский лидер Владимир Путин обсудит с постоянными членами Совета безопасности меры по борьбе с нарушениями в сфере природопользования.
Путин обсудит с Совбезом меры по борьбе с нарушениями в сфере природопользования
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Мы с вами сегодня обсудим меры по совершенствованию деятельности контрольно-надзорных и правоохранительных органов по пресечению правонарушений в сфере природопользования», — заявил Путин.

Президент отметил, что «тема чрезвычайно важная, очень актуальная, причём в практическом преломлении, именно с практической точки зрения».

В ноябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила финансирования охраны озера Байкал и защиты прилегающих территорий от воздействия техногенных и природных факторов.

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