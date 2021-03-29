В Подмосковье около полумиллиона человек привились от COVID-19
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Хочу обратить внимание на важность дальнейшей работы и её сопровождение на всех предприятиях. За последнюю неделю, несмотря на то что снижаются или стабилизировались выявления, могу сказать, что мы на койках прибавили 200 человек. Да, у нас есть резервы, безусловно. Но мы видим, как тяжело болеют люди старшего поколения», — отметил Воробьёв.
Он подчеркнул, что важно максимально разъяснить населению важность вакцинации.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.