В Подмосковье около полумиллиона человек привились от COVID-19

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в регионе медики поставили уже около полумиллиона прививок от коронавируса. В день вакцинируют 14—15 тыс. человек.
В Подмосковье около полумиллиона человек привились от COVID-19
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«Хочу обратить внимание на важность дальнейшей работы и её сопровождение на всех предприятиях. За последнюю неделю, несмотря на то что снижаются или стабилизировались выявления, могу сказать, что мы на койках прибавили 200 человек. Да, у нас есть резервы, безусловно. Но мы видим, как тяжело болеют люди старшего поколения», — отметил Воробьёв.

Он подчеркнул, что важно максимально разъяснить населению важность вакцинации.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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