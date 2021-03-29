Грузовик повредил часть путепровода на трассе «Таврида»

Водитель грузовика не рассчитал высоту перевозимого груза и повредил часть путепровода трассы «Таврида» в Крыму.

«Водитель крупногабаритного транспортного средства не рассчитал высотный габарит груза, результатом чего стало повреждение нижнего пояса балки пролётного строения путепровода», — цитирует РИА Новости пресс-службу ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора.

Отмечается, что инцидент произошёл в Бахчисарайском районе между сёлами Новопавловкой и Скалистым.

Принято решение об ограничении движения через технологический проезд.

19 февраля более 30 единиц спецтехники было задействовано в очистке крымской трассы «Таврида» от снега.