Грузовик повредил часть путепровода на трассе «Таврида»

Короткая ссылка
Водитель грузовика не рассчитал высоту перевозимого груза и повредил часть путепровода трассы «Таврида» в Крыму.
Грузовик повредил часть путепровода на трассе «Таврида»
  • © РИА Новости / Александр Полегенько

«Водитель крупногабаритного транспортного средства не рассчитал высотный габарит груза, результатом чего стало повреждение нижнего пояса балки пролётного строения путепровода», — цитирует РИА Новости пресс-службу ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора.

Отмечается, что инцидент произошёл в Бахчисарайском районе между сёлами Новопавловкой и Скалистым.

Принято решение об ограничении движения через технологический проезд.

19 февраля более 30 единиц спецтехники было задействовано в очистке крымской трассы «Таврида» от снега.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить