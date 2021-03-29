Грузовик повредил часть путепровода на трассе «Таврида»
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«Водитель крупногабаритного транспортного средства не рассчитал высотный габарит груза, результатом чего стало повреждение нижнего пояса балки пролётного строения путепровода», — цитирует РИА Новости пресс-службу ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора.
Отмечается, что инцидент произошёл в Бахчисарайском районе между сёлами Новопавловкой и Скалистым.
Принято решение об ограничении движения через технологический проезд.
19 февраля более 30 единиц спецтехники было задействовано в очистке крымской трассы «Таврида» от снега.