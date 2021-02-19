В работе по расчистке трассы «Таврида» задействовано более 30 единиц спецтехники

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Более 30 единиц спецтехники задействовано в очистке крымской трассы «Таврида» от снега.
В работе по расчистке трассы «Таврида» задействовано более 30 единиц спецтехники
  • РИА Новости

Об этом «Крыминформу» сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

«Для обеспечения движения на трассе «Таврида» задействовано 35 единиц техники, которые занимаются снегоочисткой и обработкой дорожного покрытия. За текущие сутки израсходовано 300 т технической соли», — сообщили в пресс-службе.

На трассе дежурят наряды ГИБДД, транспорт пропускают группами для недопущения образования заторов.

«Транспорт пускают дозированно со стороны Симферополя в сторону Керчи», — сообщили в УГИБДД МВД по Крыму.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области ожидается сильный снег и ветер, который может привести к пурге и снежным заносам.

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