В УФСИН опровергли информацию о беспорядках в колонии №47

В пресс-службе УФСИН по Свердловской области опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию, что в исправительной колонии № 7 в Каменске-Уральском заключённые устроили бунт.

Об этом сообщает Life.ru.

«С целью опровержения недостоверной информации о массовых беспорядках в ИК-47, о случаях массового членовредительства и неоказания медпомощи заключённым сообщаем, что эти данные не соответствуют действительности и распространяются осуждёнными через родных и близких в СМИ», — сказано в сообщении.

Согласно заявлению, в настоящее время в ИК-47 работает руководство УФСИН России по Свердловской области. Ситуация в учреждении стабильная и управляемая, с осуждёнными проводятся беседы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области в ноябре 2020 года проведена проверка из-за смерти в ИК осуждённого.