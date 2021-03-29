В ГД оценили разработанные Минцифры поправки в закон о персональных данных

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT сообщение пресс-службы Минцифры о том, что ведомство разработало поправки в закон о персональных данных.
В ГД оценили разработанные Минцифры поправки в закон о персональных данных
  • РИА Новости

«Очень долгое время, мы, депутаты, получаем очень много сигналов со стороны граждан, что на самом деле это реально вмешательство в личную жизнь, (именно так они это описывают), когда им постоянно звонят», — подчеркнул Шхагошев.

При этом, как отметил депутат, люди не могут определить, откуда у звонящих их данные. 

«Поэтому мне кажется, сейчас это действительно очень важно... Я думаю, отношение будет самое серьёзное, и, возможно, лепту внесёт со своей стороны и депутатский корпус», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Минцифры разработало поправки в закон о персональных данных.

Отмечается, что согласно поправкам, разрешение человека понадобится не только на использование данных о нём, но и на их обезличивание.

Обмен обезличенными данными, по разработанным поправкам, будет возможен только между госструктурами и отечественными IT-компаниями, причём органы власти смогут получать их только для осуществления госфункций, рассказали в ведомстве. 

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