Минцифры разработало поправки в закон о персональных данных

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Минцифры разработало поправки в закон о персональных данных. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минцифры разработало поправки в закон о персональных данных
  • © Bill Hinton
  • Gettyimages.ru

Так, согласно поправкам, разрешение человека понадобится не только на использование данных о нём, но и на их обезличивание.

«Например, граждане часто жалуются на рекламные звонки. Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов», — рассказали в ведомстве.

Обмен обезличенными данными, по разработанным поправкам, будет возможен только между госструктурами и отечественными IT-компаниями, причём органы власти смогут получать их только для осуществления госфункций.

В министерстве пояснили, что каждый случай, когда от бизнеса потребуются какие-либо сведения, правительство будет рассматривать отдельно.

«Решение будет приниматься... в том числе с учётом объёма будущей нагрузки на бизнес по обезличиванию данных и подготовки соответствующих дата-сетов», — пояснили в Минцифры.

Ранее руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных в России.

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