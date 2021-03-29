Эксперт сравнила позиции россиян разных поколений на рынке труда

Генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова сравнила позиции россиян разных поколений на рынке труда.

«Поколения X и Y — это люди, которые могут принимать решения и готовы принимать решения. Поколение Z — это диджитальное и инфантильное поколение. Молодые люди не готовы брать на себя ответственность, не готовы работать по много часов, а готовы работать по правилам и процедурам», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

Как отметила Долякова, ещё одно полезное качество опытных работников — способность адаптироваться к изменениям. В роли руководителей они находят применение навыкам более молодых сотрудников, полагает эксперт.

«Поколение Z обладает новыми навыками, новым взглядом, а некоторые даже обладают международным образованием. Вот эти новые компетенции очень хорошо дополняют опытных сотрудников, которые пока более эффективны и готовы больше работать», — пояснила она.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.