Эксперт сравнила позиции россиян разных поколений на рынке труда

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Генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова сравнила позиции россиян разных поколений на рынке труда.
Эксперт сравнила позиции россиян разных поколений на рынке труда
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Поколения X и Y — это люди, которые могут принимать решения и готовы принимать решения. Поколение Z — это диджитальное и инфантильное поколение. Молодые люди не готовы брать на себя ответственность, не готовы работать по много часов, а готовы работать по правилам и процедурам», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

Как отметила Долякова, ещё одно полезное качество опытных работников — способность адаптироваться к изменениям. В роли руководителей они находят применение навыкам более молодых сотрудников, полагает эксперт.

«Поколение Z обладает новыми навыками, новым взглядом, а некоторые даже обладают международным образованием. Вот эти новые компетенции очень хорошо дополняют опытных сотрудников, которые пока более эффективны и готовы больше работать», — пояснила она.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.

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