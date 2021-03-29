Жительницу Севастополя приговорили к 12 годам за работу на разведку Украины
- РИА Новости
«Установлено, что гражданка Российской Федерации – Д., уроженка г. Бахчисарая, 1955 года рождения, была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным суда, обвиняемая выполняла разведывательные задания, собирая сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота.
Отмечается, что дело рассмотрено судом в закрытом режиме, так как в его материалах содержались сведения, составляющие государственную тайну.
30 июля 2020 года в ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.