Жительницу Севастополя приговорили к 12 годам за работу на разведку Украины

Жительница Севастополя осуждена на 12 лет колонии по обвинению в государственной измене, сообщает Севастопольский городской суд.

«Установлено, что гражданка Российской Федерации – Д., уроженка г. Бахчисарая, 1955 года рождения, была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным суда, обвиняемая выполняла разведывательные задания, собирая сведения об отдельном авиационном полке Черноморского флота.

Отмечается, что дело рассмотрено судом в закрытом режиме, так как в его материалах содержались сведения, составляющие государственную тайну.

30 июля 2020 года в ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.