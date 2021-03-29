В школах Мурманской области обновят общественные пространства

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве сообщил об утверждении порядка предоставления грантов из регионального бюджета на преобразование школьных пространств Arctic schools.

Об этом сообщает Nord-News.

Предусмотрено 60 грантов до 5 млн рублей на обновление спортзалов, столовых, общественных пространств и учебных кабинетов. Их могут получить областные и муниципальные образовательные организации, не являющимся казёнными учреждениями.

«Важно, что это будет конкурс проектных заявок от школ. Мы уже видели намётки проектов, которые коллеги предлагают реализовать, но я прошу всех руководителей муниципалитетов, департаментов образования, руководителей учебных заведений обратить внимание, что принципиально важно, что эти пространства должны быть подготовлены, спроектированы с участием школьников, чтобы они были привлекательны и интересны им», — подчеркнул Андрей Чибис.

Ранее, по сообщениям ИА «Удмуртия», в Удмуртии рассказали о планах по строительству школ и детских садов.