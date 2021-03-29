Космонавт Олег Артемьев привился от COVID-19 и готов к работе на МКС

Герой России лётчик-космонавт Олег Артемьев в беседе с RT рассказал, что уже привился от коронавируса и готов вернуться к работе на Международной космической станции. Он призвал и других россиян записаться на вакцинацию.

«COVID-19 показал, насколько кардинально может поменяться наша жизнь на всей планете. Пандемия повлияла на каждого — как в нашей стране, так и во всём мире. Для нас, космонавтов, здоровье, безопасность, семья — это самое главное. Поэтому я и мои коллеги уже прошли вакцинацию, чтобы приступить к своему любимому делу», — сказал космонавт.

Артемьев отметил, что после прививки отлично себя чувствует.

«Готов к полёту и к работе на Международной космической станции с представителями других стран. Запишитесь и вы, чтобы обезопасить не только себя, но и людей вокруг вас. Давайте вернём нашу жизнь вместе», — добавил он.

Ранее художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман в беседе с RT рассказал, что в театре открыт пункт вакцинации от коронавируса.