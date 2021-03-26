Худрук «Геликон-оперы» рассказал об открытом в театре пункте вакцинации

Художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман в беседе с RT рассказал, что в театре открыт пункт вакцинации от коронавируса.

«Прямо у нас в театре открыт центр вакцинации — в месте, куда зритель всегда приходил получать счастливые эмоции. И вот именно в таких эмоциях надо получить эту вакцину», — отметил Бертман.

По его словам, почти все сотрудники «Геликон-оперы», в том числе артисты и музыканты оркестра, уже сделали прививку.

Худрук театра добавил, что они с нетерпением ждут зрителей и готовы играть спектакли на полные залы, как это было всегда.

«Дорогие друзья, вакцинируйтесь, приходите в театры, потому что здесь живёт свобода. И конечно, приходите в «Геликон-оперу», — призвал он.

Ранее сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица в разговоре с RT назвал несколько причин сделать прививку от коронавирусной инфекции.