В Красноярском крае имама обвиняют в оправдании терроризма и шантаже

В Красноярском крае суд рассмотрит уголовное дело в отношении 35-летнего имама мечети в Лесосибирске, обвиняемого в публичном оправдании терроризма и шантаже.

Об этом сообщает интернет-газета «Взгляд» со ссылкой на данные ГСУ СК по региону.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 (склонение лица к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма), ч. 1 ст. 133 УК России (понуждение лица к половому сношению путём шантажа).

По версии следствия, имам, являющийся приверженцем запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство»*, проводил в своей квартире религиозные собрания. Двух прихожан он убедил разместить в соцсетях комментарии с призывами к терроризму.

Расследование установило, что имам также шантажировал 24-летнюю женщину.

Ранее сообщалось, что жительница Мурманской области, обвиняемая в оправдании терроризма, предстанет перед судом.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда Росии от 29.12.2014.