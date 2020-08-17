Жительница Мурманской области предстанет перед судом по обвинению в оправдании терроризма

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Жительница Мурманской области, обвиняемая в оправдании терроризма, предстанет перед судом.
Жительница Мурманской области предстанет перед судом по обвинению в оправдании терроризма
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Уголовное дело передано во 2-й Западный окружной военный суд.

«Подозреваемая, реализуя свой преступный умысел, разместила в сети интернет публичное обращение, содержащее психологические и лингвистические признаки оправдания террористической деятельности и идеологии насилия», — уточнили в пресс-службе.

Женщине грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области возбудили уголовное дело о пособничестве в финансировании террористической деятельности.

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