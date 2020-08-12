В Мурманской области завели дело о пособничестве в финансировании терроризма

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В Мурманской области возбудили уголовное дело о пособничестве в финансировании террористической деятельности.
В Мурманской области завели дело о пособничестве в финансировании терроризма
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Подозреваемая — сторонница радикальных течений в исламе, пропагандируемых лидерами и участниками террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Она размещала в мессенджерах и соцсетях данные о способах финансирования данной организации.

В отношении женщины также возбудили дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что в Псковской области провели антитеррористические учения «Набат-2020».

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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