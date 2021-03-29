«Норникель» завершил второй этап восстановительных работ на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский»

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Компания «Норникель» подтвердила возобновление добычи на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в соответствии с планом восстановительных работ.
«Норникель» завершил второй этап восстановительных работ на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский»
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Второй этап завершён в сроки, предусмотренные планом восстановительных работ. Благодаря профессиональным действиям горняков нам удалось остановить водоприток», — сообщил старший вице-президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Он добавил, что работа над восстановлением производственной деятельности предприятий будет проходить поэтапно, в соответствии с утверждёнными графиками работ.

Третий этап плана предусматривает реализацию комплекса мер по восстановлению штатной работы рудников.

В соответствии с ним рудник «Октябрьский» полностью восстановит добычу в первой декаде мая. Возобновление добычи на руднике «Таймырский» намечено на начало июня.

Наряду с восстановительными работами компания проводит мероприятия, которые позволят исключить вероятность водопритока в будущем.

В конце февраля 2021 года ПАО «ГМК «Норильский никель» частично приостановил деятельность рудников «Октябрьский» и «Таймырский».

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