В Красноярском крае начата проверка по факту массовой драки между школьниками

Прокуратура Красноярского края начала проверку после появления в интернете видео массовой драки между школьниками.

Об этом сообщает телеканал «360».

Драка произошла в заброшенном здании возле средней школы имени Астафьева 26 марта, сообщили в прокуратуре. За медицинской помощью никто не обращался.

«Для установления причин и условий, способствовавших произошедшему, проверки исполнения законодательства по предупреждению противоправного поведения несовершеннолетних на место происшествиях вылетел сотрудник аппарата прокуратуры края», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщал сайт «Газета.Ru», в Самаре организовали проверку по факту конфликта между школьниками.