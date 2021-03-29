В Красноярском крае начата проверка по факту массовой драки между школьниками
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Драка произошла в заброшенном здании возле средней школы имени Астафьева 26 марта, сообщили в прокуратуре. За медицинской помощью никто не обращался.
«Для установления причин и условий, способствовавших произошедшему, проверки исполнения законодательства по предупреждению противоправного поведения несовершеннолетних на место происшествиях вылетел сотрудник аппарата прокуратуры края», — сообщили в ведомстве.
Как ранее сообщал сайт «Газета.Ru», в Самаре организовали проверку по факту конфликта между школьниками.