В Тюменскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V»

В Тюменскую область поступило ещё 15 600 доз вакцины «Спутник V». Всего с начала вакцинации регион получил 70 742 дозы препарата от коронавируса.

Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе.

«Вакцинированы «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») 54 338 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 45 324 жителя области. В листе ожидания находятся 29 920, записаны на вакцинацию 6879 человек», — рассказали в оперштабе.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.