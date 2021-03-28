В доме в Екатеринбурге произошёл хлопок
- РИА Новости
«По предварительным данным, на третьем этаже трёхэтажного многоквартирного газифицированного жилого дома произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего был повреждён оконный проём», — приводит сообщение РИА Новости.
Пострадавший передан для осмотра сотрудникам скорой медицинской помощи, из дома эвакуировали 19 человек, в том числе четверых детей.
В то же время в региональном главке МВД заявили, что ЧП произошло в результате возгорания паров легковоспламеняющейся жидкости в одной из квартир.
«В квартире на улице Орловской находилась ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью, молодой человек 1990 года рождения решил закурить, из-за чего произошло возгорание паров этой жидкости», — цитирует начальника пресс-службы ведомства Валерия Горелых ТАСС.
По данным МВД, пострадавший госпитализирован с 40% ожогов тела.
Ранее пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме в Новой Москве.