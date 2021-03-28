В доме в Екатеринбурге произошёл хлопок

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В трёхэтажном жилом доме в Екатеринбурге произошёл хлопок, в результате которого пострадал один человек, 19 жителей эвакуированы, сообщили в МЧС России.
В доме в Екатеринбурге произошёл хлопок
  • РИА Новости

«По предварительным данным, на третьем этаже трёхэтажного многоквартирного газифицированного жилого дома произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего был повреждён оконный проём», — приводит сообщение РИА Новости.

Пострадавший передан для осмотра сотрудникам скорой медицинской помощи, из дома эвакуировали 19 человек, в том числе четверых детей.

В то же время в региональном главке МВД заявили, что ЧП произошло в результате возгорания паров легковоспламеняющейся жидкости в одной из квартир.

«В квартире на улице Орловской находилась ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью, молодой человек 1990 года рождения решил закурить, из-за чего произошло возгорание паров этой жидкости», — цитирует начальника пресс-службы ведомства Валерия Горелых ТАСС.

По данным МВД, пострадавший госпитализирован с 40% ожогов тела.

Ранее пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме в Новой Москве.

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