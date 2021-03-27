Пять человек пострадали при взрыве в частном доме в Новой Москве

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В Новой Москве в результате взрыва газового баллона в частном доме пострадали пять человек, в том числе один ребёнок. Об этом сообщили в СК России по городу Москве.
Пять человек пострадали при взрыве в частном доме в Новой Москве
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«По данным следствия, вечером 26 марта 2021 года в частном жилом доме, расположенном в поселении Московский в Новой Москве, произошёл хлопок газа и последующее обрушение кровли жилого строения», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе один ребёнок. 

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил создать механизм дополнительной проверки домов с газовым оборудованием после ЧП в Химках.

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