В Подмосковье проверят дома с газовым оборудованием

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил создать механизм дополнительной проверки домов с газовым оборудованием после ЧП в Химках.
В Подмосковье проверят дома с газовым оборудованием
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Всем, кто отвечает за безопасность, нам ещё раз нужно очень внимательно, проактивно, если хотите, наблюдать и сопровождать дома, где газовые плиты и газовые колонки. Мы должны ещё раз обратить внимание на все алгоритмы, которые помогут исключить подобные трагедии», — сказал Воробьёв.

По его словам, всегда есть человеческий фактор и не удастся проверить каждую квартиру, но необходимо разработать дополнительные меры.

Со своей стороны, заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин сказал, что проверка газового оборудования в домах уже организована.

Воробьёв отметил, что все работы по дополнительной проверке нужно провести до начала зимнего сезона.

18 марта в городском округе Химки в жилом девятиэтажном доме произошёл, предварительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Погибли три человека.

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