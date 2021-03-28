На свалке в Волгограде найдены тела двух недоношенных новорождённых

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В Волгограде начата проверка по факту обнаружения в мешке на свалке тел двух недоношенных новорождённых, сообщили в региональном главке Следственного комитета.
На свалке в Волгограде найдены тела двух недоношенных новорождённых
  • РИА Новости

«Днём 27 марта 2021 года в ходе сортировки мусора для переработки в одном из отделений управления отходами в Кировском районе Волгограда в полиэтиленовом мешке обнаружены два плода недоношенных детей... Как установили судебно-медицинские эксперты, оба плода к моменту появления на свет были мертвы», — говорится в пресс-релизе.

Следователи и сотрудники полиции установили личность предполагаемой матери, которой оказалась 37-летняя местная жительница.

По словам женщины, она «до последнего» не знала о своём положении, «списывая утомляемость и недомогания на избыточность веса», а когда узнала, не стала обращаться к врачам.

«Роды прошли 25 марта 2021 года по месту жительства, оба плода после рождения признаков жизни не подавали, в связи с чем мать завернула их в мешок и выкинула», — сообщили в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Санкт-Петербурге организовали проверку по факту обнаружения тела младенца в подъезде дома.

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