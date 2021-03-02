В Петербурге идёт проверка после обнаружения тела младенца в подъезде

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В Санкт-Петербурге организована проверка по факту обнаружения тела младенца в подъезде дома в Колпинском районе, сообщили в городском управлении Следственного комитета России.
В Петербурге идёт проверка после обнаружения тела младенца в подъезде
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«1 марта 2021 года в подъезде одного из домов, расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело младенца. По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка», — говорится в пресс-релизе.

На месте проведён осмотр, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребёнка.

Ранее в Новгородской области начали проверку по факту обнаружения в выгребной яме тела новорождённого ребёнка.

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