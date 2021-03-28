СК проводит проверку по факту смерти лыжника в Мурманской области

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Следователи проводят проверку по факту смерти лыжника, предположительно упавшего со склона горы. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
СК проводит проверку по факту смерти лыжника в Мурманской области
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«Следственным отделом по городу Апатиты проводится доследственная проверка по факту гибели лыжника. На данный момент установлено, что группа из трёх человек из Санкт-Петербурга находилась на необорудованном склоне горы Айкуайвенчорр, погиб один лыжник», — приводит ТАСС сообщение.

В СК добавили, что назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в МЧС России сообщили, что лыжник, который ранее пропал в горах в Мурманской области, был найден мёртвым.

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