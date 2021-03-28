Пропавший под Мурманском турист найден мёртвым

Лыжник, который ранее пропал в горах в Мурманской области, был найден мёртвым, сообщает ТАСС со ссылкой на Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России.

«Он погиб», — сообщили в центре. Отмечается, что погибшего нашли и спустили с горы. Ранее сообщалось, что спасатели в Мурманской области отправились на поиски участника лыжного похода, который, возможно, упал со склона в Хибинах.