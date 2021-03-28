В Мурманской области пропал турист

Короткая ссылка
Спасатели в Мурманской области отправились на поиски участника лыжного похода, который, возможно, упал со склона в Хибинах.

«Лыжная группа в составе трёх человек, предположительно, совершала лыжный поход, во время лыжного похода один человек из группы пропал (возможно, упал со склона)», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что спасатели прибыли на место в 20:15.

На данный момент спасатели проверяют маршрут следования группы и проводят поисково-спасательные работы.

Ранее стало известно, что руководитель туристической группы детей, попавшей под снежный завал в горах Мурманской области, задержан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить