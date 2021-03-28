В Мурманской области пропал турист

Спасатели в Мурманской области отправились на поиски участника лыжного похода, который, возможно, упал со склона в Хибинах.

«Лыжная группа в составе трёх человек, предположительно, совершала лыжный поход, во время лыжного похода один человек из группы пропал (возможно, упал со склона)», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что спасатели прибыли на место в 20:15.

На данный момент спасатели проверяют маршрут следования группы и проводят поисково-спасательные работы.

Ранее стало известно, что руководитель туристической группы детей, попавшей под снежный завал в горах Мурманской области, задержан.