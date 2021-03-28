Бездомная собака в Красноярске напала на ребёнка

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Бездомная собака в Красноярске напала на двухлетнего ребёнка, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«В следственные органы поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Норильская краевого центра на двухлетнего ребенка напала бездомная собака», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что собака причинила ребёнку травмы лица.

Согласно предварительным данным, ребёнок во время прогулки с матерью решил потрогать спящую собаку, которая в ответ укусила его.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее СУ СК по Оренбургской области возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга после проверки сообщений о том, что стая бездомных собак напала на девочку.

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