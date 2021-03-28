Бездомная собака в Красноярске напала на ребёнка
«В следственные органы поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Норильская краевого центра на двухлетнего ребенка напала бездомная собака», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что собака причинила ребёнку травмы лица.
Согласно предварительным данным, ребёнок во время прогулки с матерью решил потрогать спящую собаку, которая в ответ укусила его.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее СУ СК по Оренбургской области возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга после проверки сообщений о том, что стая бездомных собак напала на девочку.