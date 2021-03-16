В Оренбургской области возбудили дело по факту нападения стаи собак на ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Стая бездомных собак напала на девочку, когда она возвращалась из школы. Ребёнка отбили прохожие. Девочку доставили в больницу.
«В нарушение положений федерального и регионального законодательства должностные лица управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга не организовали работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных. Несмотря на складывающуюся неблагоприятную обстановку на территории города Оренбурга», — сообщает пресс-служба регионального СК.
Ранее телеканал «360» сообщил, что бродячая собака в Новосибирске напала на ребёнка и чуть не загрызла его.