В Оренбургской области возбудили дело по факту нападения стаи собак на ребёнка

СУ СК по Оренбургской области возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга после проверки сообщений о том, что стая бездомных собак напала на девочку.

Об этом сообщает RIA56.

Стая бездомных собак напала на девочку, когда она возвращалась из школы. Ребёнка отбили прохожие. Девочку доставили в больницу.

«В нарушение положений федерального и регионального законодательства должностные лица управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга не организовали работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных. Несмотря на складывающуюся неблагоприятную обстановку на территории города Оренбурга», — сообщает пресс-служба регионального СК.

Ранее телеканал «360» сообщил, что бродячая собака в Новосибирске напала на ребёнка и чуть не загрызла его.