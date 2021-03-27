В Крыму отвергли условие Украины по снятию водной блокады

Крым самостоятельно решит проблему с водоснабжением и не намерен принимать помощь украинских властей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Как пишет РИА Новости, так он прокомментировал слова переговорщика от Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, который заявил, что Киев рассмотрит вопрос возобновления поставок воды, если на полуострове произойдёт гуманитарная катастрофа.

«Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подаче воды мы не будем. Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют», — сказал Гемпель.

Он также призвал дать правовую оценку водной блокаде Крыма.

«Они так горячо признаются в большой любви к крымчанам с экранов, так переживают за нарушение наших прав, что тут же устраивают всевозможные блокады, пытаясь любым способом навредить», — добавил парламентарий.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в Крыму готовят иск по водной блокаде, с которым планируется обратиться в суд, а затем и в международные организации.