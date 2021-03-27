В Чувашии начата проверка по факту пожара на территории химзавода

Короткая ссылка
Прокуратура Новочебоксарска начала проверку по факту пожара на территории предприятия ПАО «Химпром». В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
В Чувашии начата проверка по факту пожара на территории химзавода
  • РИА Новости

«26 марта 2021 года около 21:13 на телефон Единой диспетчерской службы поступили сообщения о задымлении на ул. Промышленной, в непосредственной близости от территории предприятия ПАО «Химпром», а также о возгорании на территории склада полимерной тары и готовой продукции химического предприятия», — говорится в заявлении прокуратуры.

Пожарные устранили возгорание. В ходе забора проб воздуха, в том числе около территории предприятия, не было зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации хлора и оксида углерода.

По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на территории предприятия.

По данным источника Интерфакса, площадь пожара составила около 500 кв. м.

Ранее в Химках произошёл пожар на стекольном заводе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить