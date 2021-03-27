В Чувашии начата проверка по факту пожара на территории химзавода

Прокуратура Новочебоксарска начала проверку по факту пожара на территории предприятия ПАО «Химпром». В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

«26 марта 2021 года около 21:13 на телефон Единой диспетчерской службы поступили сообщения о задымлении на ул. Промышленной, в непосредственной близости от территории предприятия ПАО «Химпром», а также о возгорании на территории склада полимерной тары и готовой продукции химического предприятия», — говорится в заявлении прокуратуры.

Пожарные устранили возгорание. В ходе забора проб воздуха, в том числе около территории предприятия, не было зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации хлора и оксида углерода.

По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности на территории предприятия.

По данным источника Интерфакса, площадь пожара составила около 500 кв. м.

Ранее в Химках произошёл пожар на стекольном заводе.