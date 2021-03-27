Депутат Бальбек прокомментировал планы Крыма подать иски к Украине

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RT
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT планы крымских властей направить несколько исков к Украине в связи с организацией Киевом водной блокады полуострова.
Депутат Бальбек прокомментировал планы Крыма подать иски к Украине
  • РИА Новости

Депутат подчеркнул, что «западный мир ещё не созрел для понимания истинного положения дел в России».

По мнению Бальбека, подача исков бесперспективна, так как сегодняшние международные институты права «действуют в угоду политике».

«Подобный иск будет иметь силу, когда на ментальном уровне западное общество признает, что задавить Россию санкциями не получилось. И вот когда они спустятся с неба на землю и начнут с нами разговаривать на равных, пусть и без симпатий, тогда придёт время иска по водной блокаде», — добавил парламентарий.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о том, что в Крыму готовят иск по водной блокаде, с которым планируется обратиться в суд, а затем и в международные организации.

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