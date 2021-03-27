В Совфеде поддержали планы Крыма подать несколько исков к Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT намерение Крыма направить несколько исков к Украине из-за организации водной блокады полуострова.

Цеков заявил о том, что международные инстанции обязаны реагировать на факт нарушения прав человека.

«В данном случае нарушения явно имеются, по большому счёту это косвенно признавал ряд международных организаций, те, которые заявляли о том, что есть проблема с водообеспечением Крыма, в том числе в связи с тем, что Украина прекратила подачу воды на территорию. При этом они с оговорками упоминали, что вопросы водоснабжения — это обязанности того государства, в состав которого входит территория», — рассказал сенатор.

Он также выразил уверенность в хороших судебных перспективах этих исков.

«В результате этих действий (водной блокады. — RT) пострадали и физические, и юридические лица: Крыму был нанесён значительный урон... Международные инстанции должны дать этому соответствующую оценку не только морального, но и материального характера», — добавил Цеков.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о том, что в Крыму готовят иск по водной блокаде, с которым планируется обратиться в суд, а затем и в международные организации.