В Москве возбуждено дело об убийстве таксиста

В Москве возбудили уголовное дело по факту убийства водителя такси. Задержан подозреваемый 2002 года рождения, ему предъявлено обвинение, сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

«В ходе допроса молодой человек полностью признал вину и сообщил, что конфликт с водителем произошёл из-за разногласий по конечной оплате проезда», — говорится в пресс-релизе.

В столичном главке МВД сообщили, что в ночь на 27 марта в дежурную часть по району Текстильщики поступило сообщение об обнаружении на асфальте рядом с домом следов крови.

«В рамках проверки информации сотрудниками уголовного розыска во 2-м Саратовском проезде был обнаружен автомобиль марки Mercedes, в котором на заднем сиденье находилось тело 49-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями», — говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в распоряжение RT.

Подозреваемый 2002 года рождения был задержан полицейскими в результате оперативно-разыскных мероприятий.

В январе агентство «Крыминформ» передавало, что проживающего в городе Саки таксиста обвиняют в убийстве своего пассажира.