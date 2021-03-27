В Москве возбуждено дело об убийстве таксиста

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В Москве возбудили уголовное дело по факту убийства водителя такси. Задержан подозреваемый 2002 года рождения, ему предъявлено обвинение, сообщили в столичном главке Следственного комитета России.
В Москве возбуждено дело об убийстве таксиста
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«В ходе допроса молодой человек полностью признал вину и сообщил, что конфликт с водителем произошёл из-за разногласий по конечной оплате проезда», — говорится в пресс-релизе.

В столичном главке МВД сообщили, что в ночь на 27 марта в дежурную часть по району Текстильщики поступило сообщение об обнаружении на асфальте рядом с домом следов крови.

«В рамках проверки информации сотрудниками уголовного розыска во 2-м Саратовском проезде был обнаружен автомобиль марки Mercedes, в котором на заднем сиденье находилось тело 49-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями», — говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в распоряжение RT.

Подозреваемый 2002 года рождения был задержан полицейскими в результате оперативно-разыскных мероприятий.

В январе агентство «Крыминформ» передавало, что проживающего в городе Саки таксиста обвиняют в убийстве своего пассажира.

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