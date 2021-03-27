В Туве возбудили уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими

Следователи возбудили уголовное дело в связи с ДТП в Улуг-Хемском районе Тувы, в котором погибли четыре человека и ещё четыре пострадали. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД России по региону.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — приводит ТАСС сообщение.

По предварительным данным, водитель автомашины УАЗ не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, в результате чего автомобиль столкнулся автомобилем марки ВАЗ 21104.

В результате столкновения от полученных травм погиб 34-летний водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ.

Ранее четыре человека погибли в результате падения автомобиля в обрыв высотой около 60 м в горах Дагестана.