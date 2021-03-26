В строящемся частном доме в Новой Москве взорвался газовый баллон

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Газовый баллон взорвался в строящемся частном доме в Новой Москве, из-под завалов извлечены два человека.
В строящемся частном доме в Новой Москве взорвался газовый баллон
  • РИА Новости

«Поступило сообщение о детонации балонного газа в строящемся частном доме по адресу: ул. Родниковая, 20», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Москве.

Отмечается, что первый человек был извлечён из-под завалов до прибытия пожарных.

В ходе спасательных работ из-под завалов спасли ещё одного человека, ребёнка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил создать механизм дополнительной проверки домов с газовым оборудованием после ЧП в Химках.

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