В Севастополе рассказали о подготовке к параду Победы

Короткая ссылка
В Севастополе рассказали о подготовке к параду Победы 9 мая 2021 года.
В Севастополе рассказали о подготовке к параду Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Механизированная колонна из 65 единиц современной военной техники традиционно пройдёт по центральной части города.

Возглавит колонну танк Т-34. Он будут единственным образцом боевой техники времён Великой Отечественной войны.

После парада танк направится в мемориальный комплекс «Сапун-гора» Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми рассказали о подготовке к параду в честь 9 Мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить