В Севастополе рассказали о подготовке к параду Победы 9 мая 2021 года.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Механизированная колонна из 65 единиц современной военной техники традиционно пройдёт по центральной части города.

Возглавит колонну танк Т-34. Он будут единственным образцом боевой техники времён Великой Отечественной войны.

После парада танк направится в мемориальный комплекс «Сапун-гора» Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми рассказали о подготовке к параду в честь 9 Мая.